Espérance de Tunis : Ben Hamouda reste

Arrivé au Parc B pour six mois, durant le mercato hivernal, Mohamed Ali Ben Hamouda devrait rester à l’Espérance Sportive de Tunis. Selon Nessma TV, la direction « Sang et Or » aurait décidé de conserver son meilleur buteur. Ce dernier s’engagerait pour trois ans.