Espérance de Tunis : Marzouki rejoint l’infirmerie

L’infirmerie ne désemplit pas à l’Espérance Sportive de Tunis. Selon les dernières informations, Alaeddine Marzouki a contracté une blessure lors de la séance d’entraînement de dimanche. Sa participation au match de la Supercoupe de Tunisie, prévu ce samedi face au Club Sportif Sfaxien, est incertaine.

Rappelons que le coach « Sang et Or », Radhi Jaidi, a du composer, face à l’US Monastir, sans Zied Machmoum, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Ali Yaâkoubi, Fousseny Coulibaly, Raed Fedaâ, Anis Badri et le nouvel attaquant, Moussa Konaté, qui n’est toujours pas opérationnel.

GnetNews