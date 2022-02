Espérance de Tunis : Six joueurs ajoutés à la liste africaine

Le bureau directeur de l’Espérance Sportive de Tunis a ajouté six joueurs à la liste africaine. Il s’agit des nouvelles recrues, Sabir Bougrine, Hani Amamou, Kingsley Eduwo et Mohamed Ali Ben Hamouda ainsi que des deux jeunes, Ghaith Wahabi et Aziz Abid.

