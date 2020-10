EspÃ©rance de Tunis : Walter Bwalya ne viendra pas

Espérance de Tunis : Walter Bwalya ne viendra pas

L’Espérance Sportive de Tunis compte recruter un attaquant de pointe durant le mercato estival mais ce ne sera pas Walter Bwalya. Selon Mosaïque FM, le club de Bab Souika n’a jamais contacté l’attaquant zambien d’El Gouna.

La même source indique que les « Sang et Or » sont très proches d’un accord avec un attaquant étranger et la signature du contrat devrait avoir lieu cette semaine.