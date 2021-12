ESS-Aymen Balbouli : « Un groupe équilibré »

Le gardien et capitaine de l’Etoile Sportive du Sahel s’est exprimé sur les ondes d’IFM après le tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique qui a placé son équipe dans le groupe C en compagnie de l’Espérance de Tunis, le CR Belouizdad et Juaning Galaxy. Pour le keeper étoilé, ce sera un parcours difficile et intense : « Nous avons toutes nos chances. C’est un groupe équilibré et je pense que la clé de la réussiste sera de bien commencer le parcours. On connait l’Espérance et le CRB. Mais, il faudra aussi faire attention aux Bostswanais de Juaning qui ont éliminé Simba ».

GnetNews