EST-Anis Boussaidi : « Nous voulons gagner tous les matchs »

A la suite du tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique, qui a placé l’Espérance Sportive de Tunis dans le même groupe que l’Etoile Sportive du Sahel, le CR Belouizdad et Juaning Galaxy, le coach adjoint des Sang et or, Anis Boussaidi a déclaré : « Il n’y aura pas de matchs faciles. Nous sommes conscients qu’il faudra aller chercher la qualification et disputer toutes les rencontres avec la même intensité. LEtoile ? Les deux équipes se connaissent parfaitement. Nous jouerons pour gagner tous nos matchs ».

GnetNews