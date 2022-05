EST-Badri : « Nous n’avons encore rien fait »

L’attquant de l’Espérance Sportive de Tunis est intervenu sur les ondes de Radio Jeunes pour parler de la victoire de son équipe, dimanche face à l’Etoile Sportive du Sahel. Anis Badri a le moral au top, mais il garde les pieds sur terre : « Après le match nul contre le Club Africain, nous étions dans l’obligation de gagner face à l’ESS. C’est chose faite. Le rendement ? On s’améliorer match après match et le plus important pour nous c’était de consolider notre avantage surtout après les résultats de nos autres adversaires. Ceci dit, le parcours est encore long. N’importe quel faux pas pourrait tout remettre en question. Rien n’est encore fait et il faudra aller chercher le titre ».

