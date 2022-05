EST-ESS : Le BD Sang et or met en garde contre les « intrus »

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la direction de l’Espérance Sportive de Tunis a fait les éloges de ses supporters, les invitant à se comporter de manière responsable et de ne pas faire usage des fumigènes en évitant de jeter des projectiles sur le terrain afin de ne plus recevoir des sanctions et de soutenir l’équipe dans son parcours en championnat.

Les Sang et or ont surtout mis en garde contre lzs « intrus » qui pourraient porter préjudice aux supporters et à l’image du club.

