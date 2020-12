EST : La CAF rabaisse les sanctions infligées à Chammam et Benguit

La commission d’appel de la Confédération Africaine de Football a décidé de rabaisser les sanctions infligées aux deux joueurs de l’Espérance Sportive de Tunis, Khalil Chammam et Abderraouf Benguit après les incidents survenus lors du match aller des quarts de finale de la ligue des champions, disputé face au Zamalek.

Suspendus respectivement six et quatre matchs, le défenseur central et le milieu de terrain ont vu leurs suspensions ramenées à deux rencontres. Ils pourront donc prendre part à la seconde manche du premier tour de la ligue des champions, prévu face à Al Ahy de Benghazi.

GnetNews