EST-Traoui : « Nous avons l’occasion d’écarter le Zamalek »

A la veille du match retour entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Zamalek, le coach adjoint des Sang et Or, Majdi Traoui a affirmé durant la conférence de presse que l’équipe est prête pour ce grand rendez-vous : « Nous ne pensons plus au championnat. Nous avons un peu fait tourner l’effectif pour être au top ce mardi contre le Zamalek. C’est toujours un adversaire redoutable. Carteron ? C’est un grand coach qui connait bien le potentiel de ses joueurs. Nous sommes prêts et nous avons l’occasion d’écarter le Zamalek ».

