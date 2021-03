EST-Zamalek : Bencharki dÃ©ment avoir contestÃ© son remplacement

EST-Zamalek : Bencharki dément avoir contesté son remplacement

Avant de recevoir l’Espérance Sportive de Tunis, le Zamalek essaye de contenir la situation à l’intérieur de l’équipe. Filmé par les caméras de beIN Sports en direct, l’attaquant marocain, Achref Bencharki avait clairement contesté le choix du coach Pacheco de le remplacer.

Ce lundi, le joueur a déclaré: « Il n’en est rien. J’ai toujours respecté les choix du staff technique et tout ce qui se dit est infondé ».

D’autre part, la direction du club cairote a convoqué Jaime Pacheco et tous les membres du staff technique, ainsi que les cadres de l’équipes pour « analyser » les causes qui ont mené à la défaite contre les Sang et Or, ainsi que le faux pas en championnat contre Wadi Degla.

