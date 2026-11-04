États-Unis : les démocrates reprennent le Sénat

Les démocrates ont remporté les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ils ont repris le Sénat en arrachant sept sièges aux républicains, dont ceux du Texas, du Kansas, de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de l’Iowa et du Maine. Dans ce dernier État, la sénatrice Susan Collins, figure historique du Congrès, a été battue. Au Texas, James Talarico a notamment battu le républicain Ken Paxton. À la Chambre des représentants, les démocrates sont également donnés vainqueurs, avec une trentaine de circonscriptions gagnées et déjà 230 sièges décrochés en fin de matinée, pour 218 nécessaires à la majorité.

Le scrutin a aussi été favorable aux démocrates pour les postes de gouverneur. Ils l’ont emporté au Texas (Gina Hinojosa), dans l’Ohio (Amy Acton, face à Vivek Ramaswamy), en Iowa (Rob Sand, premier gouverneur démocrate élu depuis vingt ans) et en Géorgie. Sur les 36 États concernés, ils pourraient désormais diriger 27 États, un niveau qu’ils n’avaient pas atteint depuis vingt ans.

Sur Truth Social, Donald Trump a pris ses distances avec son parti, affirmant qu’il « n’était pas sur le bulletin de vote » et qu’il aurait gagné avec une énorme marge s’il l’avait été. Il a évoqué l’idée de devenir « commentateur politique ». Avant le scrutin, il avait déclaré à CBS News qu’il pourrait opposer son veto aux textes démocrates si le parti prenait le contrôle d’une des deux chambres.