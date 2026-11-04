Fiscalité : le compte fiscal unique attendu au premier trimestre 2027

Le compte fiscal unique devrait être mis en service au cours du premier trimestre 2027, a annoncé la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, dans le cadre de la digitalisation des services de l’administration. Cette plateforme permettra aux contribuables d’accomplir à distance un grand nombre de démarches fiscales.

La ministre s’exprimait lors d’une séance commune des commissions des finances de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’examen du projet de budget de la mission des Finances pour 2027. Elle a précisé que ce dispositif donnera accès aux dossiers et aux obligations fiscales, ainsi qu’à la situation fiscale détaillée de chaque contribuable.

Le compte fiscal unique permettra aussi de calculer et de régler ses impôts, de déposer certaines demandes administratives, comme le changement d’adresse de l’activité ou du siège social, et de gérer les autorisations de prélèvement sur les comptes bancaires ou postaux, ainsi que les délégations et les procurations.

Enfin, toutes les étapes d’adhésion à la plateforme seront entièrement dématérialisées.