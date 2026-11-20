Été 2027 : la STEG veut éviter le scénario de la crise électrique

Pas question de revivre les coupures de l’été dernier. La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a lancé dès septembre 2026 ses préparatifs pour garantir l’approvisionnement de l’été 2027, a annoncé jeudi son PDG, Fayçal Trifa, lors d’une rencontre-débat du Conseil des chambres mixtes consacrée à la crise électrique de 2026. Objectif affiché : être prête dès juin 2027.

Les projets annoncés

Plusieurs chantiers sont programmés pour renforcer la production et mieux maîtriser la demande. Des batteries de stockage de 300 mégawatts (MW) seront installées, de même que de petites centrales à gaz totalisant 200 MW. Le programme prévoit aussi 300 MW d’énergie solaire, dont 100 MW disponibles dès février 2027, ainsi que la remise en service de la centrale de Borj El Amri (300 MW) d’ici la fin de 2026.

Pour 2027-2028, la STEG compte construire une troisième unité de 300 MW à Borj El Amri et adopter des mesures pour optimiser la consommation aux heures de pointe. Une campagne de sensibilisation invitera également les consommateurs à consommer moins en période de forte demande.

Les entreprises exportatrices dénoncent un manque de coordination

Le président du Conseil des chambres mixtes, Nassif Belkhiria, estime que le manque de coordination entre la STEG, chargée des délestages, et les entreprises exportatrices a aggravé les effets de la crise. Il plaide pour une meilleure gestion des ressources disponibles, dans un contexte de déficit estimé à 1 500 MW, et pour des mécanismes numériques et anticipatifs d’organisation des délestages.

Le textile compte parmi les secteurs les plus touchés, a souligné Ghazi Bich, président de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce. Ce secteur emploie environ 150 000 personnes et exporte pour près de 9 milliards de dinars par an. Il a subi de lourdes pertes en juillet et août, au moment des livraisons de commandes pour l’export.

Une enquête menée auprès de 325 entreprises exportatrices donne la mesure des dégâts. Parmi elles, 89,2 % dépendent de l’électricité pour leur activité et 73,8 % déclarent des pertes de production. Par ailleurs, 79,7 % ont subi des coupures non annoncées. Ces perturbations ont retardé les livraisons de 102 entreprises et forcé 83 autres à modifier ou reporter leurs échéances. Trente entreprises ont payé des pénalités ou des frais supplémentaires, et 13 d’entre elles ont perdu plus de 100 000 dinars.

Les exportateurs réclament enfin une meilleure communication avec la STEG, avec un interlocuteur unique chargé de les informer régulièrement des mesures prises pour sécuriser l’approvisionnement.

Avec TAP