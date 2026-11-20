Météo en Tunisie : Alternance de passages nuageux et d’éclaircies ce vendredi

Le temps pour ce vendredi 20 novembre 2026 sera caractérisé par une alternance de passages nuageux et d’éclaircies sur la plupart des régions du pays. Les températures resteront relativement douces pour la saison, avec des maximales pouvant atteindre localement 29 degrés et des minimales avoisinant les 15 degrés.

Dans le Grand Tunis, le ciel sera ensoleillé à partiellement nuageux. Les températures oscilleront entre 13 et 24 degrés, sans précipitations significatives attendues.

Le vent soufflera de secteur nord-ouest. Il sera assez fort à fort par endroits, notamment dans les régions du Nord et les zones côtières, où des rafales plus soutenues sont attendues.