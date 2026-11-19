Ligue 1-J8 : Voici les arbitres désignés

La Direction Nationale d’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 8ème journée de Ligue 1.

Vendredi 20 novembre

CS Hammam-Lif 14h30 ES Métlaoui

Arbitre : Khaled Gouider

VAR : Haythem Guirat

Olympique de Béja 14h30 AS Marsa

Arbitre : Mohamed Ali Karouia

VAR : Aleksander Matkovic (Slovénie)

ES Hammam Sousse 14h30 PS Sakiet Eddaier

Arbitre : Khalil Jarii

VAR : Majdi Bellagha

Samedi 21 novembre :

US Monastirienne 14h30 Etoile du Sahel

Arbitre : Houssem Boulaares

VAR : Aleksander Matkovic (Slovénie)

Stade Tunisien 14h30 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Amir Loucif

VAR : Amir Ayadi

Club Sportif Sfaxien 14h30 JS Omrane

Arbitre : Haythem Trabelsi

VAR : Aymen Nasri

Dimanche 22 novembre :

Club Africain 14h30 Espérance de Tunis

Arbitre : Felix Zwayer (Allemagne)

VAR : Bastian Dankert (Allemagne)

Espérance de Zarzis 14h30 US Ben Guerdane

Arbitre : Fraj Abdellaoui

VAR : Gasegas Amedia (Portugal)