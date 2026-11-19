Ligue 1-J8 : Voici les arbitres désignés
La Direction Nationale d’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 8ème journée de Ligue 1.
Vendredi 20 novembre
CS Hammam-Lif 14h30 ES Métlaoui
Arbitre : Khaled Gouider
VAR : Haythem Guirat
Olympique de Béja 14h30 AS Marsa
Arbitre : Mohamed Ali Karouia
VAR : Aleksander Matkovic (Slovénie)
ES Hammam Sousse 14h30 PS Sakiet Eddaier
Arbitre : Khalil Jarii
VAR : Majdi Bellagha
Samedi 21 novembre :
US Monastirienne 14h30 Etoile du Sahel
Arbitre : Houssem Boulaares
VAR : Aleksander Matkovic (Slovénie)
Stade Tunisien 14h30 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Amir Loucif
VAR : Amir Ayadi
Club Sportif Sfaxien 14h30 JS Omrane
Arbitre : Haythem Trabelsi
VAR : Aymen Nasri
Dimanche 22 novembre :
Club Africain 14h30 Espérance de Tunis
Arbitre : Felix Zwayer (Allemagne)
VAR : Bastian Dankert (Allemagne)
Espérance de Zarzis 14h30 US Ben Guerdane
Arbitre : Fraj Abdellaoui
VAR : Gasegas Amedia (Portugal)