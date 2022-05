Faouzi Benzarti : « L’USMo est visée ? Peut-être »

Interrogé au terme du match perdu à la dernière minute face au Club Africain, le coach de l’USMo a gardé son calme et a expliqué que plusieurs facteurs ont contribué à la défaite : « Certains ne veulent pas qu’on parle. Nous ne devons pas réagir, sinon on s’expose à des sanctions. L’arbitrage ? Je préfère me taire. Mon équipe et moi sommes visés ? Peut-être… »

