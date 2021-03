Le Festival de la Chanson Tunisienne du 30 mars au 3 avril, l’édition de la renaissance

Après 12 ans d’absence, le Festival de la Chanson Tunisienne reviendra dans sa 20ème édition du 30 mars au 3 avril prochain à la Cité de la Culture. Il s’agit là du premier festival musical organisé par le ministère des Affaires Culturelles en partenariat avec Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques depuis l’apparition du coronavirus, il y a un an.

Les secrets de cet événement ont été dévoilés lors d’une conférence de presse ce mardi 22 mars.

Ce festival a pour vocation de mettre en avant les nouvelles figures de la scène musicale tunisienne afin de leur donner une chance de présenter leur propre projet.

Pour son retour, le direction du festival a été confiée au célèbre chanteur Chokri Bouzayene. Les candidatures ont été déposées à la fin de l’année 2020… S’en est suivi une sélection « à l’aveugle », précise Bouzayene, afin « de ne laisser aucune place au favoritisme ». En effet, le festival a souffert pendant de nombreuses années de rumeurs quant à la véracité des sélections.

Sur les 198 candidatures, 35 artistes ont été choisis pour se produire sur scène et espérer remporter un prix. Ils concourent dans quatre catégories:

*Chanson instrumentale

*Chansons engagée

*Libre création

*Vidéo clips

Le Festival de la chanson Tunisienne 2021 s’affiche ici comme une renaissance avec des nouveautés. « Si dans les précédentes éditions, la sélection ne se faisait que sur des chansons classiques (wataria), l’ajout de la musique instrumentale et engagée montre bien la volonté de la direction du festival de donner un nouveau souffle à la musique tunisienne », indique Mohamed Lassoued, Chef d’Orchestre qui dirigera les musiciens qui accompagneront les candidats.

Trois prix allant de 15.000 à 30.000 dinars seront décernés dans chaque catégorie. Les lauréats auront l’occasion de se produire durant les festivals qui auront lieux cet été. A noter qu’une enveloppe d’environ 500.000 dinars a été allouée à l’organisation de cette manifestation.

Afin de poursuivre dans sa volonté de décentralisation culturelle, les nominés sont issus de 12 gouvernorats : Bizerte, Le Kef, Gafsa, Sfax, Nabeul, Gabès, Kasserine, Monastir, Sousse, Zaghouan, Tozeur et Jendouba.

Lors de la sélection, dans chaque pôle régional, un comité a été créé pour chacune des 4 catégories.



Les comités étaient composés du délégué régional à la culture et de trois artistes (poète, compositeur et chanteur).

Le comité de sélection central est, quant à lui, composé de Abdelhakim Belgaied (compositeur), Chahrazade Hlel (chanteuse), Riadh Bedoui (musicien), Abdelbasset Mosthal (musicien violoncelliste), Hmida Jerraya (poète) et Salah Hmidet (chanteur engagé).

Les quatre soirées seront clôturées par une prestation de quatre grands artistes tunisiens : Saber Rebaï, Sleh Mosbeh, Yosra Mahnouch et le grand Lotfi Bouchnak. Elles seront accessibles sur invitation avec respect du protocole sanitaire.

Par ailleurs, une exposition sera organisée le temps du festival sur l’histoire de la chanson tunisienne à la Cité de la Culture.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus, la déclaration de Chokri Bouzayene, Directeur du festival.

Wissal Ayadi