Financement d’un million d’euros de la Banque mondiale et du ministÃ¨re italien des Affaires Ã©trangÃ¨res pour soutenir les rÃ©formes

Financement d’un million d’euros de la Banque mondiale et du ministère italien des Affaires étrangères pour soutenir les réformes

La Tunisie recevra un financement d’un million d’euros de la part de la Banque mondiale et du ministère italien des Affaires étrangères dans le cadre d’un accord de soutien au fonds fiduciaire « Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund ».

Selon un communiqué publié à cette occasion, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, a déclaré que cet accord témoigne du soutien total du gouvernement italien envers la Tunisie, en complément des plus de 700 millions d’euros de projets de coopération italienne en cours et programmés dans le pays.

Le « Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund » vise, selon la même source, à faciliter la coordination et à accélérer la mise en œuvre des réformes identifiées comme étant d’une importance primordiale et immédiate par le gouvernement tunisien. Alexandre Arrobbio, représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, a souligné que ce projet permettra d’accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées par le gouvernement tunisien, améliorant ainsi les services publics pour les citoyens et les entreprises.

La cérémonie de signature a eu lieu à la Résidence d’Italie en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, du représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, du directeur du Bureau régional de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Tunis, Andrea Senatori, et de Zouhour Karray, responsable de programme au bureau de la Banque mondiale à Tunis.

Gnetnews