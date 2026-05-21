Flottille pour Gaza : la vidéo de Ben Gvir provoque une polémique en Israël et une vague de condamnations internationales

21-05-2026

La diffusion par le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir d’une vidéo montrant des militants de la flottille pour Gaza agenouillés et menottés après leur arrestation en mer a déclenché une vive controverse, y compris au sein du gouvernement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a jugé ces images contraires aux valeurs d’Israël, tandis que le chef de la diplomatie Gideon Saar a dénoncé ce qu’il a qualifié de spectacle honteux, préjudiciable à l’image du pays.

Sur le plan international, la vidéo a suscité une vague d’indignation. La France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Irlande, la Turquie et l’Australie ont condamné le traitement infligé aux militants propalestiniens, le qualifiant d’humiliant, d’inhumain ou d’inacceptable.

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