Flottille pour Gaza : la vidéo de Ben Gvir provoque une polémique en Israël et une vague de condamnations internationales

La diffusion par le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir d’une vidéo montrant des militants de la flottille pour Gaza agenouillés et menottés après leur arrestation en mer a déclenché une vive controverse, y compris au sein du gouvernement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a jugé ces images contraires aux valeurs d’Israël, tandis que le chef de la diplomatie Gideon Saar a dénoncé ce qu’il a qualifié de spectacle honteux, préjudiciable à l’image du pays.

Sur le plan international, la vidéo a suscité une vague d’indignation. La France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Irlande, la Turquie et l’Australie ont condamné le traitement infligé aux militants propalestiniens, le qualifiant d’humiliant, d’inhumain ou d’inacceptable.