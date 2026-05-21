Nucléaire iranien : négociations sur le fil, tensions en hausse au Moyen-Orient

Téhéran dit examiner une nouvelle proposition américaine, tandis que Donald Trump avertit que les pourparlers tiennent « à un fil ». Les marchés financiers réagissent à l’espoir d’une issue diplomatique.

Les négociations entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire iranien traversent une phase critique. L’Iran a indiqué examiner une nouvelle proposition américaine transmise via un médiateur pakistanais, tout en réitérant ses conditions : dégel des avoirs iraniens bloqués à l’étranger et levée du blocus américain sur ses ports.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé au « respect mutuel », avertissant que vouloir contraindre l’Iran à capituler par la force relevait de l’illusion. Le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a pour sa part accusé Washington de chercher à déclencher un nouveau conflit, appelant l’Iran à renforcer ses préparatifs défensifs.

De son côté, Donald Trump a déclaré mercredi soir que les pourparlers tenaient « à un fil », ajoutant que des mesures pourraient être prises rapidement en l’absence de réponses satisfaisantes.

Blocus naval et détroit d’Ormuz sous tension

La marine américaine a annoncé avoir arraisonné puis relâché un nouveau pétrolier iranien dans le golfe d’Oman. Depuis le début du blocus des ports iraniens, les États-Unis disent avoir immobilisé quatre navires et en avoir redirigé 91. Les gardiens de la révolution ont de leur côté affirmé contrôler l’ensemble des transits au détroit d’Ormuz, où vingt-six navires ont franchi le passage au cours des dernières vingt-quatre heures. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a mis en garde contre un risque de « choc agroalimentaire » en cas de fermeture du détroit.

Les marchés réagissent à l’espoir diplomatique

L’hypothèse d’une avancée dans les négociations a entraîné une chute de plus de 5 % des cours du pétrole — tant pour le brent que pour le WTI. Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse et le Dow Jones a progressé de 1,31 % à Wall Street.

Sud-Liban : au moins huit morts dans des bombardements israéliens

Les frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait au moins huit morts mercredi, selon l’Agence nationale de l’information libanaise. Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont causé la mort d’au moins 3 073 personnes et fait 9 362 blessés, selon le ministère de la santé libanais.