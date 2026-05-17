Formation rentrante de l’ES Metlaoui face à l’ES Tunis

Voici la composition rentrante de l’ES Métlaoui qui affrontera cet après midi l’Espérance de Tunis pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie :

Hamza Ben Cherifia, Oussema Bahri, Fares Mekini, Yassine Soltani, Mohamed Diamé, Islem Gasmi, Cherif Bodian, Eric Kouassi, Yassine Boukhris, Naby Sylla, Hamza Mnasri.