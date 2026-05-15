CM 2026 : Lamouchi a dévoilé la liste des 26

15-05-2026

Le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi a communiqué ce vendredi la liste des joueurs convoqués pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

La sélection tunisienne affrontera au premier tour du Mondial la Suède, le Japon et les pays Bas.

Voici la liste des joueurs choisis :

Gardiens :

Aymen Dahmene (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain).

Défenseurs :

Monatassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice).

Milieux :

Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano FC), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga).

Attaquants :

Khalil Ayari (Paris-SG), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sébastien Tounekti (Celtic)

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