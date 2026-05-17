Formation rentrante de l’Esperance face à l’ES Metlaoui
17-05-2026
Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi l’ES Métlaoui pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie :
Amanallah Memmiche, Brahima Keita, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Nidhal Laifi, Hamza Rafia, Houssem Tka, Abderamane Konaté, Kouceila Boualia, Jack Diarra, Achraf Jabri.
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