Formation rentrante de l’Esperance face à l’ES Metlaoui

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi l’ES Métlaoui pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie :

Amanallah Memmiche, Brahima Keita, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Nidhal Laifi, Hamza Rafia, Houssem Tka, Abderamane Konaté, Kouceila Boualia, Jack Diarra, Achraf Jabri.