Formation rentrante de l’ES Sahel face à Nairobi United

Voici la composition rentrante de l’Etoile du Sahel qui affrontera cet après midi les kenyans de Nairobi United pour le compte du second tour retour de la Coupe de la Confédération :

Sabri Ben Hassan, Slaheddine Ghedamsi, Nassim Hnid, Alphonce Omija, Najeh Ferjani, Mohamed Amine Ben Amor, Noor Aldeen Al-Qulaib, Cedric Gbo, Rayane Anane, Moussa Senghor, Raki Aouani.