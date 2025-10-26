Formation rentrante de l’ES Sahel face à Nairobi United

26-10-2025

Voici la composition rentrante de l’Etoile du Sahel qui affrontera cet après midi les kenyans de Nairobi United pour le compte du second tour retour de la Coupe de la Confédération :

Sabri Ben Hassan, Slaheddine Ghedamsi, Nassim Hnid, Alphonce Omija, Najeh Ferjani, Mohamed Amine Ben Amor, Noor Aldeen Al-Qulaib, Cedric Gbo, Rayane Anane, Moussa Senghor, Raki Aouani.

Fil d'actualités

Coupe de la CAF : L’Etoile salue la compétition

26-10-2025

Serie A-J07 : La Juventus n’y arrive plus !

26-10-2025

La Liga-J10 : Le Clasico revient au Real

26-10-2025

CL-AFR : L’Espérance gagne et se qualifie

26-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Coupe de la CAF Coupe de la CAF : L’Etoile salue la compéti
Coupe de la CAF Formation rentrante de l’ES Sahel face à Na
Coupe de la CAF Le Stade Tunisien gagne mais quitte la Coupe de la
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Formation rentrante de l’U

Fil d'actualités

Coupe de la CAF : L’Etoile salue la compétition

26-10-2025

Serie A-J07 : La Juventus n’y arrive plus !

26-10-2025

La Liga-J10 : Le Clasico revient au Real

26-10-2025

CL-AFR : L’Espérance gagne et se qualifie

26-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025