Formation rentrante de l’Espérance face à Mamelodi

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Mamelodi Sundowns ce soir à partir de 20h à Rades dans le cadre de la ma’che retour du quart de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Après avoir concédé la défaite à Pretoria, les Sang et or doivent remonter leur handicap d’un but. Pour ce faire, Maher Kanzari a décidé d’aligner la formation suivante :

Ben Said/ Bouchniba / Jelassi / Tougai / Ben Hmida / Tka / Ogbelu / Konate / Sasse / Belaïli/ Rodrigues.