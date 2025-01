Formation rentrante de l’EspÃ©rance face Ã  Pyramids FC

Formation rentrante de l’Espérance face à Pyramids FC

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Pyramids FC, ce dimanche à partir de 17h au Caire dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d’Afrique. Leaders de leur groupe, les Sang et or vont tenter d’hypothéquer la qualification et Reghecampf a décidé d’aligner la formation suivante :

Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Mohamed Amine Tougai, Hamza Jelassi, Mohamed Amine Ben Hmida, Roger Ahoulou, Houssem Tka, Abdramane Konaté, Yan Sasse, Youcef Belaili, Elias Mokwana.