France : Un mort et quatre blessés lors d’une fusillade dans les Yvelines

23-10-2026

Un homme a ouvert le feu dans la rue ce vendredi 23 octobre 2026, à Trappes et à La Verrière (Yvelines), tuant une personne et en blessant quatre autres, selon une source policière citée par l’AFP. Les faits se seraient produits vers 10 h 30.

Le suspect a été rapidement interpellé par des policiers à Coignières, toujours dans les Yvelines. Le parquet de Versailles, sollicité par l’AFP, n’a pas commenté dans l’immédiat, tandis que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué sur X que le Parquet national antiterroriste (Pnat) se place « en observation ».

Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a précisé sur Instagram qu’un individu avait tiré depuis son véhicule sur plusieurs personnes croisées sur son chemin. Il s’exprimera à 14 h 30 devant l’Hôtel de ville, et la commune mettra en place dans les toutes prochaines heures une cellule d’aide psychologique.

Source : AFP

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