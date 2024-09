Frappes aÃ©riennes sionistes Ã  Khan YounÃ¨s : Bilan tragique de 40 morts

Frappes aériennes sionistes à Khan Younès : Bilan tragique de 40 morts

Au moins 40 Palestiniens ont perdu la vie et plus de 60 autres ont été blessés lors d’une frappe aérienne israélienne sur des tentes abritant des personnes déplacées à Khan Younès, dans le sud de Gaza, selon des sources palestiniennes et israéliennes.

Les frappes ont ciblé des tentes situées à l’entrée de Muwasi, causant une destruction massive et de nombreuses victimes. Le Dr Mohammed Al-Mughair, directeur de l’approvisionnement à la Protection civile, a indiqué que les équipes de secours ont récupéré 40 corps et assisté plus de 60 blessés. Il a noté que les bombardements avaient créé des cratères de jusqu’à neuf mètres de profondeur, suggérant l’utilisation de missiles à haute puissance.

L’attaque visait des dirigeants du Hamas opérant à partir d’un centre de commandement caché dans une zone humanitaire, a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee. Il a affirmé que ces individus étaient impliqués dans des opérations contre l’armée et les civils israéliens et que des mesures avaient été prises pour limiter les pertes civiles.

Le Hamas n’a pas encore réagi à ces informations.

Gnetnews