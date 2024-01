Gabriel Attal nommÃ© Premier ministre de la France

Gabriel Attal nommé Premier ministre de la France

Fin du suspense. Gabriel Attal vient d’être nommé, en tant que nouveau Premier ministre de la France, en succession d’Elizabeth Borne, qui a démissionné hier, à la demande d’Emmanuel Macron.

A 34 ans, celui qui était jusqu’à son actuelle nomination, ministre de l’Education, là où il est resté juste quelque mois, est le le plus jeune Premier ministre de la 5ème république.

Attal est entré au gouvernement français à l’âge de 29 ans en tant que secrétaire d’Etat à la Jeunesse. Il a occupé le poste de porte-parole du gouvernement, ainsi que celui de Secrétaire d’Etat au Budget à Bercy.

Après cette nomination, et à l’issue de la passation des pouvoirs avec la sortante Elizabeth Borne, Gabriel Attal devrait procéder à un remaniement ministériel ; plusieurs ministres seraient sur le départ.

Le nouveau Premier ministre est doté d’une importante côte de popularité en France, son passage à l’éducation était marquée par l’interdiction de l’Abaya à l’école, il est présenté en France, comme l’étoile montante de la Macronie.

Son arrivée devrait marquer le deuxième temps de ce second mandat d’Emmanuel Macron, essoufflé et secoué par des crises successives, faire oublier le souvenir de réformes qui ont, encore, du mal à être digérées, et composer avec la difficulté d’une Assemblée effritée, en s’appuyant juste sur une majorité relative.