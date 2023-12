Gaza: Le dernier bilan fait état de 20.000 décès et plus de 52.000 blessés Palestiniens

Selon un communiqué publié mercredi par le service de presse du gouvernement contrôlé par le Hamas, le bilan des Palestiniens tués par les attaques israéliennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre a atteint un nombre dévastateur de 20 000 morts.

Le communiqué précise que parmi les victimes, plus de 8 000 étaient des enfants et 6 200 des femmes. De plus, plus de 52 000 personnes ont été blessées, et 6 700 autres sont portées disparues.

La même source rapporte que, dans l’ensemble, 310 membres du personnel médical, 35 membres de la défense civile et 97 journalistes ont perdu la vie lors des attaques israéliennes.

Gnetnews