Huile d’olive : la Tunisie s’installe sur le marchÃ© sud-corÃ©en

La Tunisie vient de se hisser au troisiÃ¨me rang des fournisseurs d’huile d’olive de la CorÃ©e du Sud en volume, derriÃ¨re l’Espagne et l’Italie. Ses exportations vers ce pays ont atteint 535 tonnes durant les dix premiers mois de 2026, contre 143 tonnes sur toute l’annÃ©e 2025.

D’aprÃ¨s les statistiques des douanes sud-corÃ©ennes, les volumes ont ainsi Ã©tÃ© multipliÃ©s par 3,7. La valeur suit la mÃªme pente : de 1,15 million de dollars en 2025, elle est passÃ©e Ã 3,26 millions de dollars entre janvier et octobre 2026. Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res, des Tunisiens Ã l’Ã©tranger et de la Migration y voit, dans une publication sur ses canaux officiels, le signe du potentiel croissant de l’huile tunisienne et des perspectives qu’offre ce marchÃ© asiatique.

Pour soutenir cette dynamique, l’ambassade de Tunisie Ã SÃ©oul a organisÃ© le 20 novembre, Ã la RÃ©sidence de l’ambassadeur, une soirÃ©e de promotion et de dÃ©gustation baptisÃ©e Â« A Taste of Tunisia Â» (Saveurs de Tunisie), avec l’entreprise corÃ©enne de commerce agroalimentaire AL SILKROAD. Importateurs, distributeurs, reprÃ©sentants de la grande distribution et journalistes sud-corÃ©ens Ã©taient rÃ©unis. Au programme : une dÃ©gustation guidÃ©e d’huile d’olive extra vierge tunisienne, accompagnÃ©e de spÃ©cialitÃ©s culinaires traditionnelles, pour faire dÃ©couvrir la qualitÃ© du produit, le savoir-faire de la filiÃ¨re et ses atouts face Ã la concurrence.

Cette rencontre a eu lieu Ã l’approche de la JournÃ©e mondiale de l’olivier, cÃ©lÃ©brÃ©e le 26 novembre. ProclamÃ©e par l’UNESCO en 2019, notamment Ã l’initiative de la Tunisie, elle met en lumiÃ¨re la valeur culturelle, Ã©conomique et environnementale de l’olivier.

Source : TAP