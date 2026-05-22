Gaza : libération de huit Tunisiens participant à la Flottille mondiale pour la liberté

Le comité tunisien de la Flottille Soumoud a annoncé, jeudi, la libération de huit ressortissants tunisiens ayant pris part à la Flottille mondiale pour la liberté, une initiative internationale visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le comité a indiqué que les militants avaient été détenus par les autorités israéliennes aux côtés de participants de plusieurs autres nationalités.

Les Tunisiens libérés sont : Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Safa Chebbi, Hassna Boussen, Jihen Haj Mbarek, Khalil Abidi et Hassen Boubaker.

Le comité avait annoncé lundi que les navires de la flottille avaient été « interceptés » en eaux internationales par les forces israéliennes. Selon la même source, 39 embarcations participant à cette mission de solidarité en direction de Gaza ont été concernées par cette opération.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’initiatives internationales menées par des organisations et réseaux de soutien à la cause palestinienne. Depuis plusieurs années, ces mouvements organisent convois humanitaires et flottilles maritimes afin d’attirer l’attention de l’opinion publique internationale sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza.