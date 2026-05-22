Tunisie : Chawki Tabib condamné à dix ans de prison dans une affaire de falsification

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi soir, Chawki Tabib à dix ans de prison.

Selon une source judiciaire citée par l’agence TAP, l’ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption a été reconnu coupable de falsification de documents, détention et usage de faux, ainsi que de destruction de documents objet de falsification.

Avocat et ancien bâtonnier, Chawki Tabib avait dirigé l’Instance nationale de lutte contre la corruption avant d’être démis de ses fonctions en août 2020 par l’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

L’affaire concerne des documents adressés en 2020 par Chawki Tabib, en sa qualité de président de l’instance, à l’Assemblée des représentants du peuple au sujet de soupçons de conflit d’intérêts impliquant Elyes Fakhfakh.

Chawki Tabib a comparu libre dans cette affaire, bien qu’un mandat de dépôt ait auparavant été émis à son encontre par le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier dans le cadre de l’enquête fondée sur un rapport de la Cour des comptes.