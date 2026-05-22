Kaïs Saïed reçoit l’ambassadeur de Mauritanie en fin de mission

22-05-2026

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu jeudi après-midi au palais de Carthage l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Tunisie, Sidi Ali Ould Sidi Ali, venu effectuer une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans le pays.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a mis en avant la solidité des relations fraternelles et historiques unissant la Tunisie et la Mauritanie. Il a également évoqué les principales étapes ayant contribué à renforcer les liens entre les deux peuples frères.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, appelé à consolider davantage la coopération bilatérale et à diversifier les partenariats entre les deux pays dans différents domaines, afin de faire face aux défis engendrés par les profondes mutations que connaît le monde actuel.

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