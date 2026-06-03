Ghannouchi condamné à la perpétuité dans l’affaire du « dispositif secret » d’Ennahdha

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, ce mercredi, une lourde condamnation à l’encontre de Rached Ghannouchi. L’ancien président du mouvement Ennahdha a été reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine complémentaire de trente ans d’emprisonnement.

Les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre de l’affaire dite du « dispositif secret » du parti : participation à la constitution d’un groupement terroriste et mise à disposition de moyens et de compétences au profit de cette organisation présumée.

Ce verdict intervient dans un climat politique particulièrement tendu en Tunisie et devrait susciter de vives réactions, tant sur la scène nationale qu’internationale.