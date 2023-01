Grand-Tunis : Le ministÃ¨re du Transport annonce la reprise du trafic des bus et mÃ©tro aprÃ¨s un accord avec le syndicat sur le versement de la prime

Grand-Tunis : Le ministère du Transport annonce la reprise du trafic des bus et métro après un accord avec le syndicat sur le versement de la prime

Le ministère du Transport annonce la reprise du trafic sur le réseau de la Société des transports de Tunis (Transtu).

Le ministère indique, dans un communiqué paru dans la nuit du lundi à mardi, qu’un accord était conclu autour de la date de versement de la prime de fin d’année pour les agents de la Transtu.

Le même département annonce ainsi la reprise du trafic sur les réseaux des bus, du métro, et la ligne TGM, après l’engagement des représentants de la fédération générale du transport de reprendre l’activité de ce service public pendant une séance de négociation, présidée par le ministre du Transport, Rabiï Majidi, ce mardi 03 janvier 2023, à partir de 00.00.

La Société des Transports de Tunis avait, auparavant, indiqué que « le sit-in observé à l’appel de la fédération générale du transport est un arrêt anarchique du travail, ayant provoqué une paralysie du transport en commun dans le Grand-Tunis, sur les réseaux des bus, métros, et TGM, ce qui a été à l’origine du blocage du service public, ainsi que des affaires du citoyen ».

La société ajoute que les salaires ont été versés depuis le 29 décembre 2022 ; la vraie raison de l’arrêt du travail a trait à d’autres revendications financières, dont une prime annuelle de 16 millions de dinars, pour 7073 agents.

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a pointé hier un arrêt impromptu et anarchique du travail, ayant entravé le service public, paralysé le transport en commun dans le Grand Tunis et empêché élèves et étudiants à rejoindre le cours, signalant que les mesures nécessaires seront prises.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a, à son tour, appelé à assurer la continuité du service public, et à faire face à ceux qui attentent à la paix civile par tous les moyens.

Gnetnews