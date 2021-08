Grand-Tunis : Longue coupure dâ€™eau ce mercredi dans des citÃ©s de lâ€™Ariana, suite Ã  une panne subite

Grand-Tunis : Longue coupure d’eau ce mercredi dans des cités de l’Ariana, suite à une panne subite

La SONEDE annonce des perturbations et coupure d’eau ce mercredi 11 août à l’Ariana suite à une panne subite.

Dans un communiqué paru sur sa page officielle, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux indique qu’une panne soudaine s’est produite dans la nuit de mardi 10 août à mercredi 11 août, au niveau du canal de distribution, du réservoir principal approvisionnant la ville de l’Ariana en eau, ce qui donnera lieu à des perturbations et coupure de l’eau potable aujourd’hui, à partir de 10 heures, à l’Ariana supérieure, la nouvelle Ariana, et les zones supérieures des cités el-Ghazala, Riadh el-Andalous et el-Charguia.

L’eau sera rétablie, d’une manière progressive, ce mercredi à partir de 22 heures, selon la société.

