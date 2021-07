Grand-Tunis : RÃ©union cet aprÃ¨s-midi des 04 gouverneurs pour actualiser les restrictions et mesures de prÃ©vention

Grand-Tunis : Réunion cet après-midi des 04 gouverneurs pour actualiser les restrictions et mesures de prévention

Une réunion est attendue cet après-midi du vendredi 30 juillet des gouverneurs du Grand-Tunis (Tunis, Ariana, la Manouba et Ben Arous), en vue d’actualiser les dispositions précédemment annoncées pour endiguer la propagation du coronavirus, annonce Mosaïque, citant ses propres sources.

Cette actualisation se fera avec la salle d’opérations chargée de la gestion de la pandémie de Covid-19, créée mercredi dernier, en vertu du Décret présidentiel n° 2021-77 du 28 juillet 2021.

Les gouverneurs du Grand-Tunis avaient décrété une interdiction de la circulation de tous types de véhicules, en fin de semaine dans les 04 gouvernorats, à compter du samedi à 5h du matin au lundi à la même heure, pendant les week-ends du mois de juillet, une disposition qui devait s’appliquer jusqu’à demain, samedi 31 juillet.

Ils ont, par ailleurs décidé une interdiction des déplacements de et vers le Grand-Tunis, sauf en cas d’extrême nécessité, pour les besoins du travail, d’examens nationaux et universitaires, les cas urgents, ou pour motif de vaccination, jusqu’à la même date.

Les gouverneurs de Tunis, l’Ariana, Ben Arous et la Manouba ont, également, prolongé l’application des autres restrictions et mesures de prévention, liées notamment à l’instauration du couvre-feu qui se poursuit, d’ores et déjà, de 19h à 6h le jour suivant, la suspension des prières à la mosquée, l’interdiction des rassemblements et des fêtes publiques et privées…

Les dispositions portent, de surcroît, sur l’interdiction de l’utilisation des espaces intérieurs des cafés et restaurants. Seule la terrasse est autorisée, avec l’interdiction de la consommation sur place et la levée des tables et chaises à 16h, la poursuite de l’interdiction du narguilé (chicha) et du jeu de cartes. Les restaurants touristiques devront se limiter à une jauge de 30 %. Il en va de même pour les espaces commerciaux qui doivent, en outre, s’en tenir aux protocoles sanitaires.

Gnetnews