Hajj 2026 : les premiers pèlerins tunisiens s’envolent vers les Lieux saints

43 vols depuis huit aéroports, près de 11 000 pèlerins, une mission d’encadrement de 336 membres — la Tunisie lance officiellement sa saison du pèlerinage.

Les premiers vols du Hajj 2026 ont décollé ce jeudi depuis l’aéroport international de Tunis-Carthage à destination de Médine, marquant le lancement officiel de la saison du pèlerinage pour les Tunisiens, dans un climat de forte mobilisation organisationnelle et logistique.

Près de 230 000 demandes pour moins de 11 000 places

Selon les données officielles, le ministère des Affaires religieuses a reçu près de 230 000 demandes d’inscription via une plateforme électronique mise en place pour garantir transparence et égalité des chances. Le quota tunisien pour cette saison s’établit à 10 982 pèlerins, dont 9 982 retenus après tirage au sort, auxquels s’ajoutent 1 000 Tunisiens résidant à l’étranger.

Un profil de pèlerins : 62 ans de moyenne, 60 % de femmes

L’âge moyen des pèlerins inscrits sur la liste finale est de 62 ans. Le doyen du groupe est un Sfaxien de 92 ans, tandis que le benjamin, originaire de Kasserine, n’a que 23 ans. Les femmes représentent 60 % du contingent, contre 40 % pour les hommes.

43 vols depuis huit aéroports

Un total de 43 vols a été programmé au départ de huit aéroports tunisiens — Tunis-Carthage, Gabès, Monastir, Djerba-Zarzis, Tabarka, Sfax, Tozeur et Gafsa. Parmi eux, 18 vols desserviront Médine pour acheminer 4 612 pèlerins, tandis que 25 autres rejoindront Djeddah avec 6 370 voyageurs à bord. Les départs se poursuivront jusqu’au 22 mai. Les premiers retours sont attendus dès le 1er juin, le dernier vol de rapatriement étant prévu le 14 juin.

Un dispositif d’encadrement complet

Le ministère des Affaires religieuses a coordonné ses efforts avec les compagnies aériennes afin d’assurer les meilleures conditions de voyage. La mission officielle accompagnant les pèlerins compte 336 membres, répartis entre équipes médicales, guides religieux et accompagnateurs logistiques, chargés d’assurer un suivi continu tout au long du séjour en Arabie saoudite. Côté hébergement, trois hôtels à proximité de la Grande Mosquée à La Mecque et cinq autres près de la Mosquée du Prophète à Médine ont été réservés pour accueillir les pèlerins tunisiens.