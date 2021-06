Hammadi Daou : « Heureux de revenir aux compétitions africaines »

Nommé coach du CS Sfaxien après le limogeage de Murcia, Hammadi Daou est parvenu à sauver la saison des Npirs et Blancs qui ont remporté la Coupe de Tunisie aux dépens du Club Africain. Interrogé ç la fin de la rencontre, le technicien a déclaré : « C’est une excellente performance en si peu de temps. J’ai repris l’équipe à un moment très particulier et le moral des joueurs n’était pas au point. Avec beaucoup de courage et d’abnégation, nous avons atteint cet objectif. Je suis très heureux d’avoir gagné ce trophée, qui nous permet surtout de disputer à nouveau la coupe de la CAF ».

GnetNews