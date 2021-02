Hand-Ball – Championnat – J06 : Voici le programme

Voici le programme de la sixième journée de la première phase du championnat de Tunisie de Hand-Ball, prévue samedi :

Poule A :

14h00 : Stade Tunisien – EBS Beni Khiar

15h00 : Olympique Soliman – Etoile du Sahel

SC Moknine : Exempt

Poule B :

12h00 : ES Rades – Espérance de Tunis

15h00 : CS Msaken – JS Chihia

CHB Ksour Essef : Exempt

Poule C :

14h00 : CA Bizertin – CHB Jammel

15h00 : Jendouba SHB – AS Hammamet

Club Africain : Exempt

Poule D :

15h00 : FS Manzel Hor – CS Sakiet Ezzit

15h00 : US Témimienne – EM Mahdia

US Sayada – AS Téboulba : Reporté

