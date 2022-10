Hand – SuperGlobe 2022 : Le calendrier de l’Espérance de Tunis

Vainqueur de la dernière Coupe arabe des clubs champions, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu le droit de disputer le SuperGlobe 2022 qui aura lieu du 17 jusqu’au 23 octobre en Arabie Saoudite. Les Sang et or commenceront l’aventure face au Mexicains du Ministeros le 19 octobre et enchaineront avec l’ogre espagnol du FC Barcelone le jeudi 20 octobre.

