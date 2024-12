Handball : Le CA gagne et met la pression sur l’EST qui jouera mercredi

Le match d’ouverture de la quatorzième journée du championnat de handball s’est terminé ce mardi par une victoire du Club Africain contre le CS Msaken. Un succès qui permet aux Clubistes de revenir à hauteur de l’ES Tunis en tête du classement. Les Sang et or joueront mercredi face à l’US Temimienne. Voici le programme.

Mardi 10 décembre :

Club Africain 36-22 CS Msaken

Mercredi 11 décembre :

SC Moknine – CS Sakiet Ezzit

Espérance de Tunis – Union Sportive Témimienne

EM Mahdia – AS Hammamet

Etoile du Sahel – CHB Jammel

Baath Beni Khiar – AS Teboulba

Classement :

1- Espérance de Tunis 37 pts

2- Club Africain 37 pts (+1)

3- CS Sakiet Ezzit 34 pts

4- EM Mahdia 29 pts

5- Baath Beni Khiar 28 pts

6- CHB Jammel 26 pts

7- AS Hammamet 25 pts

8- Etoile du Sahel 24 pts

9- SC Moknine 22 pts

10- AS Teboulba 21 pts

11- CS Msaken 18 pts (+1)

12- US Témimienne 15 pts