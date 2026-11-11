Eau et électricité : ce que le gouvernement prépare pour l’été 2027

Pour éviter les coupures et les pénuries lors des fortes chaleurs, le gouvernement met en place un programme préventif pour l’été 2027. C’est le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, qui l’a présenté devant les députés et les membres du Conseil national des régions et des districts, lors d’une séance plénière consacrée aux projets de budget économique et de budget de l’État pour 2027.

L’eau potable : des interventions dans toutes les régions

Le plan prévoit de renforcer les ressources hydriques et les infrastructures, en fonction des besoins de chaque région :

Grand Tunis : cinq interventions, pour environ 7 millions de dinars (MD).

Nord : neuf interventions, pour 13 MD, afin de soulager des réseaux d’approvisionnement sous pression.

Centre : 14 interventions pour 7,7 MD, couvrant l’alimentation en eau potable, le forage, l’électrification et l’équipement de nouveaux puits, ainsi que des pompes de secours dans les stations de pompage.

Sud : 43 interventions pour environ 28 MD, avec notamment 29 puits profonds à réaliser, électrifier, équiper et raccorder.

Trente groupes électrogènes, dont 18 mobiles, seront aussi achetés en 2027 pour que les stations de pompage continuent de tourner en cas de coupure d’électricité.

La station de Sidi Abdelhamid est entrée en service le 16 octobre 2026. Avec une capacité de 570 litres par seconde et un coût d’environ 130 MD, elle vient appuyer l’approvisionnement de Sousse, Monastir et Mahdia.

Pour 2027, la SONEDE prévoit d’agrandir deux stations : celle de Sfax passera de 100 000 à 125 000 m³ par jour, celle de Zarrat de 50 000 à 100 000 m³ par jour. De quoi réduire le déficit hydrique dans le Sud. Les travaux de raccordement du sud de Sfax à la station de dessalement de la ville ont par ailleurs commencé, pour un coût estimé à 129 MD.

Électricité : de nouvelles capacités

La première unité de la centrale de Borj El Amri (320 MW) a repris du service en septembre 2026 après sa maintenance. Une troisième turbine à gaz de 300 MW y sera installée, avec les infrastructures d’évacuation de l’électricité. Ce projet stratégique représente environ 600 MD d’investissement.

Les centrales de la STEG vont aussi profiter de technologies de refroidissement de l’air plus performantes, ce qui devrait ajouter environ 250 MW en 2027 et 2028.

Les énergies renouvelables accélèrent

Extension de la centrale éolienne de Sidi Daoud : +30 MW.

Centrale photovoltaïque de 50 MW avec stockage de 20 MWh à Béni Mhira (Tataouine). L’accord de financement avec la BERD doit être signé ce mercredi.

Achat de moteurs à gaz totalisant 200 MW, dont 50 MW disponibles avant l’été 2027.

Systèmes de stockage par batteries d’environ 300 MW (600 MWh) dans plusieurs régions.

Environ 300 MW d’énergies renouvelables intégrés avant l’été 2027, plus de 50 MW supplémentaires via la cinquième ronde d’autorisations.

À Tataouine, des études lancées pour une centrale photovoltaïque de 200 MW avec 100 MWh de stockage.

Gérer le réseau autrement

Ces investissements s’accompagneront de dispositifs intelligents pour optimiser la gestion du réseau et la répartition des délestages, de campagnes contre les raccordements anarchiques et de mesures pour maîtriser la demande. L’objectif : alléger la pression sur le réseau et assurer la continuité du service aux heures de pointe de l’été 2027.

Source : TAP