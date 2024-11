Handball : Voici le programme de la douziÃ¨me journÃ©e du championnat

Handball : Voici le programme de la douzième journée du championnat

Les rencontres de la douzième journée du championnat de handball auront lieu vendredi et samedi. Leader de la compétition, l’Espérance de Tunis recevra le CHB Jammel. Juste derrière, le Club Africain et CS Sakiet Ezzit s’affronteront pour se départager. Voici le programme complet.

Vendredi 29 novembre :

Etoile du Sahel – AS Teboulba (18h)

Samedi 30 novembre :

Club Africain – CS Sakiet Ezzit (15h)

Baath Beni Khiar – Union Sportive Témimienne (16h)

SC Moknine – AS Hammamet (16h)

EM Mahdia – CS Msaken (16h)

Espérance de Tunis – CHB Jammel (18h)

Classement :

1- Espérance de Tunis 31 pts

2- CS Sakiet Ezzit 29 pts

3- Club Africain 29 pts

4- EM Mahdia 25 pts

5- CHB Jammel 24 pts

6- Baath Beni Khiar 22 pts

7- AS Hammamet 21 pts

8- Etoile du Sahel 20 pts

9- AS Teboulba 17 pts

10- SC Moknine 17 pts

11- CS Msaken 16 pts

12- US Témimienne 13 pts