Hannibal Mejbri : « Nous ferons tout pour disputer la meilleure CM de l’histoire »

Le joueur de Manchester United a été interrogé par les médias au terme de la séance d’entrainement du lundi. Hannibal Mejbri n’a aucun doute : « Au Qatar, ce sera la meilleure coupe du monde de l’histoire. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour être présents dans ce grand rendez-vous. C’est un rêve pour nous et nous allons tout donner. Les nouveaux venus dans le staff ? C’est une bonne chose pour nous surtout qu’il s’agit d’ex joueurs qui ont remporté la CAN et qui ont beaucoup d’expérience. La concurrence ? C’est une très bonne chose pour progresser ».

GnetNews