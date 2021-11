Hausse des loyers des terres domaniales

Les loyers des terres domaniales agricoles seront revus à la hausse. C’est ce qui a été convenu entre les ministères des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières et de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, lors d’une réunion organisée ce vendredi.

Cet accord concerne les loyers des terres domaniales agricoles exploitées par les sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA).

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik a indiqué que que les terres domaniales agricoles constituent une source pour le développement économique et social du pays et une opportunité d’investissement. Il a également insisté sur l’équilibre entre l’incitation à l’investissement dans le secteur agricole et la réalisation des objectifs de rendement financier souhaité pour assurer l’appui au budget de l’Etat.

Enfin, Rekik a souligné sur la nécessité de mettre l’accent sur le contrôle des méthodes d’exploitations de ces terres et à prendre en considération les intérêts des populations les plus fragiles.

Gnetnews