Hausse des températures attendue lundi sur l’ensemble du territoire

L’Institut national de la météorologie annonce une montée du mercure pour ce début de semaine.

Une hausse sensible des températures est attendue ce lundi sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Les maximales oscilleront entre 25 et 31 degrés dans les régions du Nord, tandis qu’elles grimperont entre 32 et 37 degrés dans le reste du territoire. L’extrême Sud enregistrera les valeurs les plus élevées, avec des pointes pouvant atteindre 41 degrés.

Le ciel sera passagèrement nuageux, avec un vent faible à modéré. En mer, les conditions resteront calmes, la houle demeurant peu agitée.