Hausses salariales : le versement des augmentations et des rappels de 2026 annoncé par la ministre des Finances

Michket Slama Khaldi a confirmé l’application effective de l’article 15 de la loi de finances, qui prévoit une revalorisation des salaires dans les secteurs public et privé ainsi que des pensions de retraite, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

La ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, a annoncé le versement des augmentations salariales et des rappels afférents aux premiers mois de l’année 2026, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi de finances en vigueur. L’annonce a été faite en marge d’une rencontre tenue mardi avec Adib Youssef Al-Aama, directeur exécutif de l’International Islamic Trade Finance Corporation et secrétaire général du programme « Ponts commerciaux arabo-africains », en visite de travail en Tunisie du 18 au 21 mai 2026.

La ministre a réaffirmé à cette occasion l’engagement de l’État à poursuivre sa politique sociale, soulignant l’attention accordée par le président Kaïs Saïed à la préservation des entreprises nationales dans les secteurs stratégiques et à la garantie de leur pérennité et de leur rôle social.

Trois décrets présidentiels pour encadrer la revalorisation

Adoptés fin avril 2026, une série de décrets présidentiels et gouvernementaux organisent les augmentations salariales pour la période 2026-2028, avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2026 et versement par tranches. Le dispositif couvre les agents de l’État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les magistrats ainsi que les salariés relevant de conventions collectives.

Le décret n°63 porte sur la fonction publique et prévoit des hausses mensuelles fixées à 120 dinars pour les catégories A1 et A2, entre 100 et 105 dinars pour les catégories A3 et B, et à 90 dinars pour les autres catégories, avec une progression sur les années 2027 et 2028. Sont notamment concernés les secteurs de la culture, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de l’intérieur, de l’ingénierie, de l’architecture et de l’informatique, auxquels s’ajoutent des primes spécifiques pour la santé, la recherche scientifique, l’encadrement universitaire et l’inspection. Les pensions de retraite bénéficient des mêmes revalorisations, conformément à la législation en vigueur.

Le décret n°64 étend des hausses similaires, ventilées par catégories professionnelles, aux agents des entreprises et établissements publics régis par des statuts particuliers ou des conventions collectives. Quant au décret n°65, il prévoit une augmentation annuelle de 120 dinars de la prime judiciaire pour les magistrats de l’ordre judiciaire, du tribunal administratif et de la Cour des comptes, applicable également aux pensions des magistrats à la retraite.